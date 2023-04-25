Под Бахмутом пропал без вести бывший футболист Шахтера Костенко

Украинские защитники продолжают отдать свою жизнь за мирное небо над нашей головой. Одним из пропавших без вести стал бывший футболист Михаил Костенко.

Мужественный парень сменил футбольный мяч на оружие в руках. Михаил Костенко исчез еще в декабре на одном из адских направлений фронта – под Бахмутом.

Достойно внимания Оружие в руки придется взять каждому из нас, – Стаховский призвал готовиться к службе

Пропавший без вести защитник Украины

Теперь все неравнодушные занимаются поиском пропавшего без вести защитника Украины. Публикацию-обращение выложила Татьяна Костенко. Пост быстро разлетелся соцсетями, особенно среди людей из мира спорта. А все потому, что раньше Михаил был профессиональным футболистом.

Помогите найти. Важна любая информация! Исчез в декабре под Бахмутом. Костенко Михаил Андреевич 12.01.1997 г.р.,

– говорится в публикации.



Пропал без вести Михаил Костенко / Фото Татьяны Костенко

Что известно о футбольной карьере Михаила Костенко