Под Бахмутом пропал без вести бывший футболист Шахтера Костенко
Источник:фейсбук Поиск людей во время войны
Украинские защитники продолжают отдать свою жизнь за мирное небо над нашей головой. Одним из пропавших без вести стал бывший футболист Михаил Костенко.
Мужественный парень сменил футбольный мяч на оружие в руках. Михаил Костенко исчез еще в декабре на одном из адских направлений фронта – под Бахмутом.
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Пропавший без вести защитник Украины
Теперь все неравнодушные занимаются поиском пропавшего без вести защитника Украины. Публикацию-обращение выложила Татьяна Костенко. Пост быстро разлетелся соцсетями, особенно среди людей из мира спорта. А все потому, что раньше Михаил был профессиональным футболистом.
Помогите найти. Важна любая информация! Исчез в декабре под Бахмутом. Костенко Михаил Андреевич 12.01.1997 г.р.,
– говорится в публикации.
Пропал без вести Михаил Костенко / Фото Татьяны Костенко
Что известно о футбольной карьере Михаила Костенко
- Предпринимал свои футбольные шаги в двух киевских клубах – Арсенале и Динамо.
- Далее продолжил свою карьеру в структуре донецкого Шахтера, где выступал до 2016 года. Однако за это время дошел из команды U-16 до U-19. Был период, когда ездил в аренду в Александрию.
- Выступал за винницкую Ниву, Чайку и Джуниорс.
- В апреле 2021-го Костенко перебрался в Полесье Ставки.
- Провёл два матча за сборную Украины до 16 лет.