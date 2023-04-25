Мужественный парень сменил футбольный мяч на оружие в руках. Михаил Костенко исчез еще в декабре на одном из адских направлений фронта – под Бахмутом.
Достойно внимания Оружие в руки придется взять каждому из нас, – Стаховский призвал готовиться к службе
Пропавший без вести защитник Украины
Теперь все неравнодушные занимаются поиском пропавшего без вести защитника Украины. Публикацию-обращение выложила Татьяна Костенко. Пост быстро разлетелся соцсетями, особенно среди людей из мира спорта. А все потому, что раньше Михаил был профессиональным футболистом.
Помогите найти. Важна любая информация! Исчез в декабре под Бахмутом. Костенко Михаил Андреевич 12.01.1997 г.р.,
– говорится в публикации.
Пропал без вести Михаил Костенко / Фото Татьяны Костенко
Что известно о футбольной карьере Михаила Костенко
- Предпринимал свои футбольные шаги в двух киевских клубах – Арсенале и Динамо.
- Далее продолжил свою карьеру в структуре донецкого Шахтера, где выступал до 2016 года. Однако за это время дошел из команды U-16 до U-19. Был период, когда ездил в аренду в Александрию.
- Выступал за винницкую Ниву, Чайку и Джуниорс.
- В апреле 2021-го Костенко перебрался в Полесье Ставки.
- Провёл два матча за сборную Украины до 16 лет.