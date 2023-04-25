Мужній хлопець змінив футбольний м'яч на зброю у руках. Михайло Костенко зник ще у грудні на одному з пекельних напрямків фронту – під Бахмутом.
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Зниклий безвісти захисник України
Тепер усі небайдужі займаються пошуком зниклого безвісти захисника України. Публікацію-звернення виклала Тетяна Костенко. Пост швидко розлетівся соцмережами, а особливо серед людей зі світу спорту. А все через те, що раніше Михайло був професійним футболістом.
Допоможіть знайти. Важлива люба інформація! Зник у грудні під Бахмутом. Костенко Михайло Андрійович 12.01.1997 р.н.,
– йдеться у публікації.
Зник безвісти Михайло Костенко / Фото Тетяни Костенко
Що відомо про футбольну кар'єру Михайла Костенка
- Розпочинав свої футбольні кроки у двох київських клубах – Арсеналі та Динамо.
- Далі продовжив свою кар'єру у структурі донецького Шахтаря, де виступав до 2016-го. Однак за цей час дійшов із команди U-16 до U-19. Був період, коли їздив в оренду в Олександрію.
- Виступав за вінницьку Ниву, Чайку та Джуніорс.
- У квітні 2021-го Костенко перебрався у Полісся Ставки.
- Провів два матчі за збірну України до 16 років.