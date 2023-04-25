Мужній хлопець змінив футбольний м'яч на зброю у руках. Михайло Костенко зник ще у грудні на одному з пекельних напрямків фронту – під Бахмутом.

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Зниклий безвісти захисник України

Тепер усі небайдужі займаються пошуком зниклого безвісти захисника України. Публікацію-звернення виклала Тетяна Костенко. Пост швидко розлетівся соцмережами, а особливо серед людей зі світу спорту. А все через те, що раніше Михайло був професійним футболістом.

Допоможіть знайти. Важлива люба інформація! Зник у грудні під Бахмутом. Костенко Михайло Андрійович 12.01.1997 р.н.,

– йдеться у публікації.



Зник безвісти Михайло Костенко / Фото Тетяни Костенко

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