С молодежным рекордом сезона: Михаил Кохан получил "золото" на Кубке Европы по метанию молота
Украина завоевала первое "золото" на Кубке Европы по метательным легкоатлетическим дисциплинам. Дебютным триумфатором стал Михаил Кохан
Украина завоевала сразу две награды в возрастной категории U-23 на Кубке Европы по метаниям. "Золото" к себе забрал Михаил Кохан, а "серебро" завоевал Михаил Брудин.
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Напряжение до последнего
Две награды принес Украине первый день соревнований на Кубке Европы по метаниям в Лейрии, Португалия. Михаил Кохан стал победителем в метании молота.
Уже со второй попытки Кохан метнул снаряд на победные 74,40 метра. Этот показатель был лучшим в молодежном турнире, однако уступал броску действующему вицечемпиону Европы венгра Бенце Халаса во взрослом финале (74.65), проходившем в тот же день.
"Золото" для Михаила принесло последний шестой выход в сектор. Кохан выдал результат 75,80 метра, который, к тому же, позволил ему возглавить европейский рейтинг в этом виде программы соревнований. Результат стал мировым рекордом сезона-2023 в возрастной категории U-23.
Призеры по метанию молота U-23
- Михаил Кохан (Украина) – 75,80 метра.
- Давид Пилат (Польша) – 72,42 метра.
- Галил Йилмазер (Турция) – 70,45 метра.
Достижения Михаила Кохана
- 22-летний украинец занимал четвертое место на Олимпиаде-2020 и пятое – на взрослом Евро в прошлом году.
- Для Михаила победа в Лейрии – вторая в этом сезоне. В феврале он также завоевал "золото" молодежного чемпионата Украины в Каменце-Подольском.