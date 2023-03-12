Україна виборола відразу дві нагороди у віковій категорії U-23 на Кубку Європи з метань. "Золото" до себе забрав Михайло Кохан, а "срібло" здобув Михайло Брудін.

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Напруга до останнього

Дві нагороди приніс Україні перший день змагань на Кубку Європи з метань, що проходить у Лейрії, Португалія. Михайло Кохан став переможцем у метанні молота.

Вже з другої спроби Кохан метнув снаряд на переможні 74,40 метра. Цей показник був найкращим у молодіжному турнірі, проте поступався кидку чинного віцечемпіона Європи угорця Бенце Халаса в дорослому фіналі (74.65), що проходив у той самий день.

"Золото" для Михайла приніс останній шостий вихід у сектор. Кохан видав результат 75,80 метра, який до того ж дозволив йому очолити європейський рейтинг у цьому виді програми змагань. Результат став світовим рекордом сезону-2023 у віковій категорії U-23.

Призери з метання молота U-23

Михайло Кохан (Україна) – 75,80 метра.

Давид Пілат (Польща) – 72,42 метра.

Галіл Їлмазер (Туреччина) – 70,45 метра.

До речі, "срібло" у метанні диска з особистим рекордом 58.60 метра виборов Михайло Брудін.

Досягнення Михайла Кохана