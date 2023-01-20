Наша страна продолжает борьбу за независимость в войне против России. Украина теряет своих героев, ушедших с оружием в руках защищать Родину от фашистских захватчиков.

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Многие спортсмены также отправились на фронт и отдали за Родину свою жизнь. Очередной потерей из мира спорта стал ультраплавец Михаил Кобыжча.

С начала полномасштабного вторжения уроженец Курахова ушел на фронт уничтожать кафиров. Во время боев он получил ранение, но после возобновления вернулся в ряды ВСУ.

История Михаила Кобыжчи

Еще в школьные годы начал заниматься плаванием, заслужив звание кандидата в мастера спорта. После 11-го класса Кобыжча сосредоточился на современном пятиборье.

Ему он посвятил 8 лет, став мастером спорта, но Кобыжча не покидал плавание. В последние годы спортсмен посвятил занятиям на открытой воде на длинные дистанции.

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В итоге герой Украины добился больших успехов. Он становился победителем и призером международной серии заплывов OCEANMAN. Кроме того, он вошел в историю Украины как победитель первого национального пентамарафона на 50 км от Вознесенска до Новой Одессы.

В 2020 году Михаил преодолел аналогичную дистанцию по реке Южный Буг за 14 часов 24 минуты и 14 секунд. Это позволило ему стать победителем самой длинной дистанции соревнований по плаванию на открытой воде.

Также Кобыжча основал и стал главным тренером киевской команды по плаванию Mafia Swim Team. 15 декабря прошлого года ему исполнилось 37, а уже через месяц он отдал свою жизнь ради Родины. Светлая память Герою Украины...