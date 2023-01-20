Наша країна продовжує боротьбу за незалежність у війні проти Росії. Україна втрачає своїх героїв, які пішли зі зброєю в руках захищати Батьківщину від фашистських загарбників.

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Чимало спортсменів також відправились на фронт та віддали за Батьківщину своє життя. Черговою втратою зі світу спорту став ультраплавець Михайло Кобижча.

З початку повномасштабного вторгнення уродженець Курахова пішов на фронт нищити окупантів. Під час боїв він отримав поранення, але після відновлення повернувся до лав ЗСУ.

Історія Михайла Кобижчі

Ще у шкільні роки почав займатися плаванням, заслуживши звання кандидата у майстри спорту. Після 11-го класу Кобижча зосередився на сучасному п'ятиборстві.

Йому він присвятив 8 років, ставши майстром спорту, але Кобижча не залишав плавання. Останні роки спортсмен присвятив заняттям на відкритій воді на довгі дистанції.

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У підсумку герой України досяг великих успіхів. Він ставав переможцем та призером міжнародної серії запливів OCEANMAN. Крім того, він увійшов до історії України як переможець першого національного пентамарафону на 50 км від Вознесенська до Нової Одеси.

У 2020 році Михайло подолав аналогічну дистанцію по річці Південний Буг за 14 годин 24 хвилини та 14 секунд. Це дозволило йому стати переможцем найдовшої дистанції змагань із плавання на відкритій воді.

Також Кобижча заснував і став головним тренером київської команди з плавання Mafia Swim Team. 15 грудня минулого року йому виповнилось 37, а вже за місяць він віддав своє життя заради Батьківщини. Світла пам'ять Герою України...