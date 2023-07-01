Выводил "сине-желтых" на Евро: бывший тренер сборной Украины ведет борьбу с раком

Бывший наставник сборной Украины столкнулся с серьезными проблемами по здоровью. Михаил Фоменко сражается с раком.

Эта жуткая новость появилась 30 июня. 74-летний Михаил Фоменко не стал ничего подробно рассказывать, а просто отметил, что борется с онкологией. В настоящее время тренер проходит лечение.

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Борьба за жизнь

Не могу говорить, онкология, лечусь,

– сказал Фоменко.

Отметим, что с 2016 года Фоменко не занимал ни одной тренерской должности. Последней его работой была сборная Украины, которую он вывел на чемпионат Европы-2016, где "сине-желтые", к сожалению, провалились. Команда Фоменко не вышла из группы, заняв последнее 4 место группы "С".

На Евро-2016 наша национальная команда потерпела три поражения (от Германии, Польши и Северной Ирландии), не набрав ни одного балла.

После чего Фоменко больше не возглавлял ни одну из команд. Теперь футбольный тренер борется за свою жизнь против страшной болезни.

Что известно о тренерской карьере Михаила Фоменко