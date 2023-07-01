Выводил "сине-желтых" на Евро: бывший тренер сборной Украины ведет борьбу с раком
Источник:Sportnews
Бывший наставник сборной Украины столкнулся с серьезными проблемами по здоровью. Михаил Фоменко сражается с раком.
Эта жуткая новость появилась 30 июня. 74-летний Михаил Фоменко не стал ничего подробно рассказывать, а просто отметил, что борется с онкологией. В настоящее время тренер проходит лечение.
Читайте также Самое важное, чтобы выиграла Украина, – Шевченко оценил важность благотворительного матча в Лондоне
Борьба за жизнь
Не могу говорить, онкология, лечусь,
– сказал Фоменко.
Отметим, что с 2016 года Фоменко не занимал ни одной тренерской должности. Последней его работой была сборная Украины, которую он вывел на чемпионат Европы-2016, где "сине-желтые", к сожалению, провалились. Команда Фоменко не вышла из группы, заняв последнее 4 место группы "С".
На Евро-2016 наша национальная команда потерпела три поражения (от Германии, Польши и Северной Ирландии), не набрав ни одного балла.
После чего Фоменко больше не возглавлял ни одну из команд. Теперь футбольный тренер борется за свою жизнь против страшной болезни.
Что известно о тренерской карьере Михаила Фоменко
- Начинал свою карьеру помощником главного тренера в киевском Динамо.
- За время своей карьеры Фоменко возглавлял немало клубов – Десну, Кривбасс, Гурию, сборную Ирака. Явор, Динамо Киев, Вереск, сборную Гвинеи, ЦСКА-Борисфен, Металлист, ЦСКА Киев, запорожский Металлург, Таврию и белгородский Салют.
- Больше матчей провел во главе Гурии (99 поединков) и Таврии (96 встреч).
- Сборная Украины с Фоменко провела 37 матчей. Возглавлял команду с 2012 по 2016 годы.