Украинский морпех Михаил Дианов является одним из самых активных футбольных болельщиков среди военных. Защитник Азовстали по возвращении из плена провел операцию на руке, которую оплатил футбольный клуб Шахтер.

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Сам Дианов в октябре прошлого года посетил матч УПЛ между дончанами и их извечным конкурентом Динамо. Михаил выполнил первый удар по мячу. Военный вспомнил о той игре во Львове.

Слава богу, не было людей на стадионе. Я не ожидал, что все будет столь масштабно, а это еще и первые дни после плена. Это сейчас я уже привык к медийности и печати. А тогда "Птичка" поет гимн, а у меня ноги подкашиваются. Говорю себе: "Ты же морской пехотинец. Ты со всем справишься. Просто пройдись полем и ударь мяч". Я себе сейчас представляю, будь полный стадион, то я бы там, наверное, потерял сознание. Такое у меня тогда было состояние. Очень крутой матч получился, Когда братья Суркисы подходили и поздравляли Сергея Палкина с победой, мне руки не подали. Правда, я им тоже руки не подавал. Но по правилам этикета они должны были приветствоваться. Динамо проиграло 1:3, видимо и настроение у них было ужасное. Это для меня футбол только игра, но не для них,

– рассказал Дианов.

Также Герой Украины признался, что с детства болел именно за киевский клуб. Все сменила победа Шахтера в Кубке УЕФА-2009, после которой Михаил стал больше следить за донецкой командой.

Я всегда был за Динамо, буквально с рождения. До 1996 года Шахтера в таком виде, как он сейчас есть, не было. Киевляне в те времена не имели конкурентов в Украине. Я всегда был за Динамо, но когда футбол стал бизнесом, то перестал быть мне интересным. Сейчас футболом мало интересуюсь. "Горняки" порадовали, когда взяли Кубок УЕФА. Я тогда обратил внимание на Шахтер и стал следить за ними. Но когда они раньше играли с Динамо, то я был за киевлян,

– признался морпех.

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Михаил рассказал, какой матч ожидает после победы в войне. Он заявил, что хочет сделать первый удар по мячу в матче Шахтер - Динамо на "Донбасс Арене" в освобожденном Донецке.

Кто такой Михаил Дианов