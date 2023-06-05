Український морпіх Михайло Діанов є одним з найактивніших футбольних вболівальників серед військових. Захисник Азовсталі після повернення з полону провів операцію на руці, яку оплатив футбольний клуб Шахтар.

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Сам Діанов у жовтні минулого року відвідав матч УПЛ між донеччанами та їх одвічним конкурентом Динамо. Михайло виконав перший удар по м'ячу. Військовий згадав про ту гру у Львові.

Слава богу, не було людей на стадіоні. Я не очікував, що все буде настільки масштабно, а це ще й перші дні після полону. Це зараз я вже звик до медійності та преси. А тоді "Пташка" співає гімн, а в мене ноги підкошуються. Кажу собі: "Ти ж морський піхотинець. Ти зі всім справишся. Просто пройдися полем і вдар м’яч". Я собі зараз уявляю, якби був повний стадіон, то я б там, напевне, втратив свідомість. Такий в мене тоді був стан. Дуже крутий матч вийшов, Коли брати Суркіси підходили і вітали Сергія Палкіна з перемогою, то мені руки не подали. Правда, я їм також руки не подавав. Але за правилами етикету вони мали перші вітатися. Динамо програло 1:3, мабуть і настрій в них був жахливий. Це для мене футбол лише гра, але не для них,

– розповів Діанов.

Також Герой України зізнався, що з дитинства вболівав саме за київський клуб. Все змінила перемога Шахтаря в Кубку УЄФА-2009, після якої Михайло став більше слідкувати за донецькою командою.

Я завжди був за Динамо, буквально від народження. До 1996 року Шахтаря в такому вигляді, як він зараз є, не було. Кияни в ті часи не мали конкурентів в Україні. Я завжди був за Динамо, але коли футбол став бізнесом, то перестав бути мені цікавим. Зараз я футболом мало цікавлюся. "Гірники" потішили, коли взяли Кубок УЄФА. Я тоді звернув увагу на Шахтар і почав за ними стежити. Але коли вони раніше грали з Динамо, то я був за киян,

– зізнався морпіх.

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Михайло розповів, на який матч очікує після перемоги у війні. Він заявив, що має бажання зробити перший удар по м'ячу у матчі Шахтар – Динамо на "Донбас Арені" у звільненому Донецьку.

Хто такий Михайло Діанов