Удивительный гол спас соперника Динамо от поражения на старте Лиги Европы

В среду, 25 сентября, стартовал новый сезон обновленной Лиги Европы. Юный талант из Хоффенхайма забил удивительный гол и спас свою команду от поражения в матче с Мидтьюлландом.

Мидтьюлланд – Хоффенхайм 1:1

Голы: Осорио, 42 – Мерштедт, 90

Перед стартом этой встречи шансы обоих соперников были равны, ведь кризисный Хоффенхайм имеет всего 1 победу в первых 4 турах Бундеслиги. Хотя Мидтьюлланд и лидирует в чемпионате своей страны, но уровень команд Лиги Европы сильно отличается от команд из Дании, сообщает 24 канал.

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Невероятный гол Мерштедта спас Хоффенхайм

Матч между "волками" и "крестьянами" состоялся на стадионе "МСХ Арена" в Хернинге. Игра была равная, но в конце первого тайма хозяева поля вышли вперед. Автором забитого гола стал полузащитник датской команды Дарио Осорио.

Во втором тайме Хоффенхайм пытался пробить защиту Мидтьюлланда, но без успеха. Однако, на последних минутах матча защита "волков" допустила ошибку.

18-летний Макс Мерштедт, который дебютировал в Лиге Европы за Хоффенхайм, забил потрясающий гол и спас свою команду от поражения. В итоге игра завершилась со счетом 1:1.

Видеообзор матча Мидтьюлланд – Хоффенхайм:

Отметим, что следующий матч в Лиге Европы Хоффенхайм сыграет дома против Динамо Киев. Дата и время проведения игры – 3 октября, в 19:45 по киевскому времени.