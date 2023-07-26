В Париже в 2024 году состоится летняя Олимпиада. Пока неизвестно, будут ли там представлены россияне и белорусы.

Пока весь цивилизованный мир говорит о важности недопуска спортсменов из стран-агрессоров к участию в Олимпиаде, появилась Венгрия. Ее Министр иностранных дел в лучших традициях российской пропаганды начал рассказывать, что спорт вне политики.

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Путин и Бах заценят позицию МИД Венгрии

Петер Сийярто уверен, что россиян и белорусов следует допустить к Олимпийским играм-2024. По его мнению, война – это вовсе не повод спортсменам из этих стран соревноваться в самых престижных мировых соревнованиях.

Мы поговорили с Нг Сэр Миангом, первым вице-президентом Международного олимпийского комитета, о том, как было бы хорошо, будь спорт инструментом мира, и если бы спорт, и геополитику можно было бы резко отделить друг от друга. Проведение Олимпиады с полным количеством участников могло бы очень помочь в мирном разрешении военных конфликтов, в том числе войны в Украине,

– заявил МИД Венгрии.

Также ему очень жаль обычных спортсменов из стран-агрессоров, которые ни в чем не виноваты и не имеют никакого отношения к политическим решениям. О том, что они финансируются своими странами, развязавшими войну, Сийярто тактично не упомянул. Как и о том, что уже более 300 украинских спортсменов погибли от российского оружия, не говоря уже о разрушенной инфраструктуре, где наши атлеты готовились к соревнованиям.

"Олимпиада должна быть не о политике, а о спорте и спортсменах, Игры имеют настоящую миротворческую миссию. Мы, венгры, особенно чувствительны к этому вопросу, поскольку более 100 венгерских спортсменов были лишены шанса из-за коммунистического бойкота Олимпиады в Лос-Анджелесе 1984 года. Многим из них так и не дали возможности поучаствовать в Олимпиаде", – написал МИД Венгрии.

Апогеем кринжа стало сравнение белорусских и украинских спортсменов, которые в одинаковых условиях в глазах политика:

Мы, венгры, не просто говорим о миротворческой силе спорта, мы тоже действуем для этого. В этом духе мы предоставили украинской женской сборной по гандболу возможность сыграть в отборочном матче чемпионата мира и белорусской футбольной сборной сыграть отборочный матч чемпионата Европы в Венгрии. И мы по-прежнему готовы предоставлять площадки для проведения спортивных соревнований, которые из-за войны невозможно провести на начальных местах,

– подытожил Сийярто.

. В случае допуска россиян и белорусов к Олимпиаде Украина может бойкотировать соревнования. Олимпийские игры 2024 года в Париже стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа.