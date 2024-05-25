В пятницу, 24 мая, в рамках заключительного тура Ла Лиги встретились Жирона и Гранада. Команда Мичела Санчеса феерично разгромила соперника со счетом 7:0.

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Эмоции Мичела после победы Жироны

Главный тренер "каталонцев" поделился счастьем и добавил, что с новой недели начнет планирование, чтобы поднять Жирону как можно выше.

Клуб растет и хочет делать шаги вперед. Чувствую себя немного расстроенным, поскольку в следующем году команда не будет играть с теми же футболистами. Это будет другой сезон, и многие люди будут скучать по этой команде. В этом матче Жироне пришлось бороться за свои цели: побеждать и бороться за Трофей Пичичи для Артема Довбыка,

– рассказал Санчес.

Напомним, что Артем Довбик отметился хет-триком в матче против Гранады и обошел Александра Серлота из Вильярреала по количеству забитых мячей. Однако Вильярреал сыграет еще матч против Осасуны

Справка. В сезоне-2023/2024 Артем Довбик сыграл за Жирону 41 матч, в котором забил 25 голов и отметился 10-ю результативными передачами.

В турнирной таблице чемпионата Испании Жирона заняла третью позицию. Команда впервые в истории вышла в еврокубки.