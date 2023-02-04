Поддержали нейтральный статус россиян: позорная позиция Международного союза велосипедистов

Международный олимпийский комитет готовит основу для возвращения российских и белорусских спортсменов в международные соревнования. Очередная федерация поддержала скандальную инициативу МОК.

Управляющий комитет Международного союза велосипедистов (UCI) провел заседание, где рассмотрели позицию Олимпийского движения по возвращению спортсменов из государств-террористов в соревнования. В итоге UCI принял резолюцию, которую обнародовал на официальном сайте.

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Россиянам – нейтральный статус, украинцам – кредит

Международный союз велосипедистов решил усидеть на двух стульях. С одной стороны, они поддержали запрет на использование государственных символов спортсменами из России и Беларуси. А также осудили агрессию российского правительства против Украины. И в то же время поддержали их допуск к соревнованиям, который инициируюет МОК.

С начала конфликта МОК и все участники олимпийского движения, включая UCI, всегда считали принцип политического нейтралитета олимпийского движения первоочередным,

– говорится в резолюции Международного союза велосипедистов.

Также организация велосипедистов призвала правительства уважать независимость олимпийского движения, его позиции и политический нейтралитет, а не решать какие спортсмены могут или не могут участвовать в международных соревнованиях исключительно на основе их национальности.

Что касается украинских велосипедистов, то UCI продолжит оказывать техническую и материальную помощь Федерации велоспорта Украины. Для этого был предоставлен кредит в размере 600 тысяч швейцарских франков.