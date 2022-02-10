Международный союз конькобежцев отреагировал на допинговый скандал России на Олимпиаде-2022

Первым допинговым скандалом на Олимпиаде-2022 стала положительная проба в сборной Олимпийского комитета России. Ее обнаружили у фигуристки после того, как сборная ОКР завоевала золото в командном первенстве.

Допинг у россиянки

Первым о допинге заявило британское издание Inside The Games. Именно из-за этого и была отложена церемония награждения победителей командного первенства.

Впоследствии установили и имя фигуристки, которую подозревают в употреблении запрещенных препаратов – это 15-летняя Камила Валиева.

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В то же время Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев избегали каких-либо комментариев по этому поводу. МОК ограничился лишь сообщением, что это сложное дело, которое требует юридической помощи.

Международный союз конькобежцев решил дать официальное уведомление по этому поводу. Но больше информации от этого не стало.

"Ссылаясь на последние сообщения СМИ, касающиеся командного соревнования по фигурному катанию, Международный союз конькобежцев (ISU) не может разглашать какую-либо информацию о любом возможном нарушении антидопинговых правил. Это соответствует антидопинговым правилам ISU и антидопинговым правилам МОК в Пекине-2022. Поэтому ISU пока не будет давать дальнейших комментариев", – говорится в сообщении.

Пока идет расследование. Валиева официально не отстранена от соревнований, а у сборной ОКР еще не забрали золотую медаль.