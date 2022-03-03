Международный паралимпийский комитет отстранил Россию и Беларусь от участия в Играх в Пекине

Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в зимних паралимпийских играх в Пекине.

Днем ранее МПК разрешил россиянам и белорусам соревноваться в нейтральном статусе, но 3 марта решение изменилось.

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Официальное заявление Паралимпийского комитета:

"В последние 12 часов огромное количество участников связалось с нами. Они сказали, что если мы не просмотрим наше решение, оно, скорее всего, будет иметь серьезные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Многочисленные национальные паралимпийские комитеты, с некоторыми из которых связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях.

Обеспечение безопасности спортсменов имеет первостепенное значение, но ситуация в селах обостряется и стала неприемлемой. В рамках паралимпийской миссии мы обязаны гарантировать организацию успешных Паралимпийских игр, обеспечивать преобладание духа честной игры, запрет насилия, контроль за риском для здоровья спортсменов и соблюдение основных этических принципов.

Учитывая вышесказанное, а также в целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы решили отстранить от участия спортсменов из паралимпийских комитетов России и Беларуси", – заявил глава МПК Эндрю Парсонс.

Украина на Паралимпиаде-2022

После полномасштабного вторжения России в Украину участие сине-желтой сборной в Паралимпийских играх оказалось под вопросом в связи со сложностью подбора в Пекин. Все же сборная Украины в полном составе вылетит на соревнования в Пекин.

Всего на Паралимпиаду-2022 получили 20 лицензий, будут представлять команду 29 атлетов – 20 спортсменов-паралимпийцев и 9 спортсменов-гайдов. Соревноваться украинцы будут в двух видах спорта – биатлоне и лыжной гонке.

Паралимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 13 марта. Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов наград.

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