Они будут выступать в нейтральном статусе без флага и гимна. Результаты российских и белорусских паралимпийцев не будут учитываться в неофициальном общекомандном зачете.

К слову Сборная Украины в полном составе отправится на Паралимпийские игры-2022

Также была отменена Паралимпийская награда президента России Владимира Путина.

Что известно об Украине на Паралимпиаде-2022

После полномасштабного вторжения России в Украину участие сине-желтой сборной в Паралимпийских играх оказалось под вопросом, в связи со сложностью добирания в Пекин.

Все же сборная Украины в полном составе вылетит на соревнования в Пекин. А добираться участники Паралимпиады будут из разных локаций.

Всего Украина на Паралимпиаду – 2022 получила 20 лицензий, будут представлять команду 29 атлетов – 20 спортсменов-паралимпийцев и 9 спортсменов-гайдов. Соревноваться украинцы будут в двух видах спорта – биатлоне и лыжных гонках.

Паралимпийские игры-2022 должны начаться в пятницу, 4 марта. И продлятся до воскресенья, 13 марта. Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов наград.

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