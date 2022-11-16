Подальше от оккупантов: Международный паралимпийский комитет исключил из своего состава Россию

Организация решила дисквалифицировать страну-агрессорку из своих рядов из-за войны против Украины. При этом террористы не смогут даже оспорить это решение.

Российский спорт постепенно становится изгнанником для цивилизованного мира. Большинство организаций дисквалифицируют команды и игроков из РФ или заставляют их играть под нейтральным флагом.

По теме Как мышь с корабля: еще одна талантливая гимнастка отреклась от российского гражданства

Касаются санкции и паралимпийского спорта. В среду в Берлине прошла внеочередная Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК), на которой было принято важное решение в отношении страны-агрессорки.

Комитет принял решение о приостановлении членства России в МПК. За это постановление проголосовало 64 члена, в то время как 39 высказались "против". Еще 16 делегатов решили воздержаться от голосования.

Читайте также Российских и белорусских боксеров исключат из рейтингов WBC

При этом оккупанты не смогут даже обжаловать это решение, потому что уже не являются членами организации. МПК может пересмотреть это решение только на следующей Генеральной ассамблее, которая должна пройти в конце 2023 года.

К слову, в самбо решили не блокировать россиян и допустить к чемпионату мира 2022. Поэтому украинцы решили бойкотировать соревнования.