Вони виступатимуть у нейтральному статусі без прапора та гімну. Результати російських та білоруських паралімпійців не враховуватимуться у неофіційному загальнокомандному заліку.

До слова Збірна України в повному складі вирушить на Паралімпійські ігри-2022

Також була скасована Паралімпійська нагорода президента Росії Володимира Путіна.

Що відомо про Україну на Паралімпіаді-2022

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну участь синьо-жовтої збірної в Паралімпійських іграх опинилася під питанням, у зв'язку зі складністю добирання до Пекіна.

Все ж збірна України у повному складі вилетить на змагання в Пекін. А добиратися учасники Паралімпіади будуть з різних локацій.

Усього Україна на Паралімпіаду-2022 здобула 20 ліцензій, представлятимуть команду 29 атлетів – 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у двох видах спорту – біатлоні та лижних перегонах.

Паралімпійські ігри-2022 мають розпочатися в п'ятницю, 4 березня. І триватимуть до неділі, 13 березня. Усього на Паралімпіаді-2022 буде розіграно 78 комплектів нагород.

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