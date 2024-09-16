Выборы в МОК: стало известно, кто претендует на должность нового главы организации

В марте 2025 года состоятся выборы на должность нового председателя Международного олимпийского комитета. Прием заявок кандидатов завершился, стало известно количество претендентов на должность главы организации.

Международный олимпийский комитет официально объявил итоговый список кандидатов на должность нового руководителя организации. Заявки принимались до 15 сентября, об этом сообщает МОК.

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Кто претендует на место нового председателя МОК

Всего на должность председателя Международного олимпийского комитета будут претендовать семь кандидатов. Первый из них это глава Всемирной легкоатлетической ассоциации – Себастьян Коу.

В этот список также вошли Хуан-Антонио Самаранч-младший – первый вице-президент Международной федерации современного пятиборья и председатель комиссии спортсменов МОК – Кирсти Ковентри.

Президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда – Йохан Элиаш и президент Международного союза велосипедистов и глава НОК Франции – Давид Лаппартьен.

Интересно. Президент Польши Анджей Дуда выражал желание возглавлять Международный олимпийский комитет. В связи с тем, что срок каденции политика у руля страны истекает в 2025 году.

Закрывают список кандидатов на пост главы МОК президент Международной федерации гимнастики – Моринари Ватанбе и член исполнительного комитета МОК – принц Иордании Фейсал аль-Хусейн.

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Напомним, что выборы нового председателя Международного олимпийского комитета состоятся в Афинах с 18 по 21 марта 2025 года на очередной сессии организации. Действующий глава МОК Томас Бах участие в выборах принимать не будет.