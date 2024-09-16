Міжнародний олімпійський комітет офіційно оголосив підсумковий список кандидатів на посаду нового керманича організації. Заявки приймали до 15 вересня, про це повідомляє МОК.

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Хто претендує на місце нового голови МОК

Всього на посаду голови Міжнародного олімпійського комітету будуть претендувати сім кандидатів. Перший з них це голова Всесвітньої легкоатлетичної асоціації – Себастьян Коу.

До цього списку також увійшли Хуан-Антоніо Самаранч-молодший – перший віце-президент Міжнародної федерації сучасного п'ятиборства та голова комісії спортсменів МОК – Кірсті Ковентрі.

Президент Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду – Йохан Еліаш та президент Міжнародного союзу велосипедистів і глава НОК Франції – Давід Лаппартьєн.

Цікаво. Президент Польщі Анджей Дуда висловлював бажання очолювати Міжнародний олімпійський комітет. У зв'язку з тим, що термін каденції політика у руля країни спливає у 2025 році.

Закривають список кандидатів на посаду голови МОК президент Міжнародної федерації гімнастики – Морінарі Ватанбе та член виконавчого комітету МОК – принц Йорданії Фейсал аль-Хусейн.

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Нагадаємо, що вибори нового голови Міжнародного олімпійського комітету відбудуться у Афінах з 18 до 21 березня 2025 року на черговій сесії організації. Дійсний очільник МОК Томас Бах участь у виборах брати не буде.