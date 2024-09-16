Международный олимпийский комитет официально объявил итоговый список кандидатов на должность нового руководителя организации. Заявки принимались до 15 сентября, об этом сообщает МОК.

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Кто претендует на место нового председателя МОК

Всего на должность председателя Международного олимпийского комитета будут претендовать семь кандидатов. Первый из них это глава Всемирной легкоатлетической ассоциации – Себастьян Коу.

В этот список также вошли Хуан-Антонио Самаранч-младший – первый вице-президент Международной федерации современного пятиборья и председатель комиссии спортсменов МОК – Кирсти Ковентри.

Президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда – Йохан Элиаш и президент Международного союза велосипедистов и глава НОК Франции – Давид Лаппартьен.

Интересно. Президент Польши Анджей Дуда выражал желание возглавлять Международный олимпийский комитет. В связи с тем, что срок каденции политика у руля страны истекает в 2025 году.

Закрывают список кандидатов на пост главы МОК президент Международной федерации гимнастики – Моринари Ватанбе и член исполнительного комитета МОК – принц Иордании Фейсал аль-Хусейн.

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Напомним, что выборы нового председателя Международного олимпийского комитета состоятся в Афинах с 18 по 21 марта 2025 года на очередной сессии организации. Действующий глава МОК Томас Бах участие в выборах принимать не будет.