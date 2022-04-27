Международные партнеры профинансируют участие 200 украинских спортсменов-студентов на турнирах

Летом 2022 г. состоятся масштабные международные соревнования среди студентов. Всемирно-летняя универсиада и европейские университетские игры в этом году состоятся без россиян и белорусов.

Россиян и белорусов отстранят от международных студенческих соревнований

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Днепров рассказал о спортивных достижениях страны. Он вспомнил выступление женской сборной по вольной борьбе.

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"Есть достижения и на спортивном фронте нашего государства. Украинские спортсменки на чемпионате Европы по вольной борьбе завоевали две золотые, серебряную и две бронзовые награды. На чемпионате Европы по греко-римской борьбе участие в соревнованиях приняли 10 украинских спортсменов, они завоевали две бронзовые награды. На чемпионате Европы по сквошу среди мужчин Украина заняла второе общекомандное место",

– заявил он.

По словам Днепрова, 22 и 23 апреля в Италии прошло заседание общеисполнительного комитета Европейского спортивного союза (EUSA), где обсудили участие сборной Украины на международных студенческих соревнованиях.

Летом этого года запланировано два важных спортивных события – Всемирно-летняя универсиада и Европейские университетские игры. Наши международные партнеры приняли решение профинансировать 200 украинских спортсменов в этих соревнованиях, также ими принято решение отстранить спортсменов из России и Белоруссии от этих международных соревнований,

– добавил он.