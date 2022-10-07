В Международной федерации бобслея и скелетона возник скандал из-за капитана российской армии
Источник:Inside the Games
Представители Латвии и Великобритании отказались от своих должностей в комитетах Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). дело в том, что их не устраивает присутствие россиян в организации.
По информации СМИ, избрание россиянина Сергея Пархоменко в Параспортивный комитет IBSF заставило ряд чиновников уйти в отставку.
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Он своих должностей в организации отказались Кристапс Котанс, Зинтис Экманис из Латвии, Йен Ричардсон, Марк Гейвуд из Великобритании.
"Международный олимпийский комитет отреагировал глобальным осуждением войны, и непонятно почему IBSF не делает того же.
Те, кто утверждает, что действиям российского правительства нельзя приписывать отдельным представителям олимпийских спортивных организаций, абсолютно наивны. Нет разницы между международным спортом и пропагандистской машиной российского правительства.
Даже российский представитель в Параспорткомитете является действующим военнослужащим российской армии. Эта ситуация абсолютно неприемлема для нас, и мы коллективно и индивидуально согласились выйти из Параспортивного комитета и не будем сотрудничать с представителями России, пока продолжается российское вторжение в Украину", – сказал Котанс.
Еще один представитель Латвии отметил важность изоляции россиян.
Весь цивилизованный мир осуждает зверства агрессора в Украине и активно вовлекается в борьбу с этой деградацией человеческих ценностей. Быть в одном комитете с капитаном русской армии, представляющим государство-агрессора невозможно,
– подчеркнул Экманис.