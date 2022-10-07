В Международной федерации бобслея и скелетона возник скандал из-за капитана российской армии

Представители Латвии и Великобритании отказались от своих должностей в комитетах Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). дело в том, что их не устраивает присутствие россиян в организации.

По информации СМИ, избрание россиянина Сергея Пархоменко в Параспортивный комитет IBSF заставило ряд чиновников уйти в отставку.

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Он своих должностей в организации отказались Кристапс Котанс, Зинтис Экманис из Латвии, Йен Ричардсон, Марк Гейвуд из Великобритании.

"Международный олимпийский комитет отреагировал глобальным осуждением войны, и непонятно почему IBSF не делает того же.

Те, кто утверждает, что действиям российского правительства нельзя приписывать отдельным представителям олимпийских спортивных организаций, абсолютно наивны. Нет разницы между международным спортом и пропагандистской машиной российского правительства.

Даже российский представитель в Параспорткомитете является действующим военнослужащим российской армии. Эта ситуация абсолютно неприемлема для нас, и мы коллективно и индивидуально согласились выйти из Параспортивного комитета и не будем сотрудничать с представителями России, пока продолжается российское вторжение в Украину", – сказал Котанс.

Еще один представитель Латвии отметил важность изоляции россиян.

Весь цивилизованный мир осуждает зверства агрессора в Украине и активно вовлекается в борьбу с этой деградацией человеческих ценностей. Быть в одном комитете с капитаном русской армии, представляющим государство-агрессора невозможно,

– подчеркнул Экманис.

Международная федерация бобслея и скелетона отстранила россиян и белорусов от соревнований, однако позволяет работать в организации официальным лицам из России.