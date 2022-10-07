За інформацією ЗМІ, обрання росіянина Сергія Пархоменка до Параспортивного комітету IBSF змусило низку чиновників піти у відставку.

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Представники Латвії та Великої Британії вимагають повної дискваліфікації росіян

Він своїх посад в організації відмовилися Крістапс Котанс, Зінтіс Екманіс із Латвії, Єн Річардсон, Марк Гейвуд із Великої Британії.

"Міжнародний олімпійський комітет відреагував глобальним засудженням війни, і незрозуміло, чому IBSF не робить того ж.

Ті, хто стверджує, що дії російського уряду не можна приписувати окремим представникам олімпійських спортивних організацій, абсолютно наївні. Немає різниці між міжнародним спортом і пропагандистською машиною російського уряду.

Навіть російський представник у Параспорткомітеті є чинним військовослужбовцем російської армії. Ця ситуація абсолютно неприйнятна для нас, і ми колективно та індивідуально погодилися вийти з Параспортивного комітету та не будемо співпрацювати з представниками Росії, доки триває російське вторгнення в Україну", – сказав Котанс.

Ще один представник Латвії наголосив на важливості ізоляції росіян.

Увесь цивілізований світ засуджує звірства агресора в Україні та активно долучається до боротьби з цією деградацією людських цінностей. Бути в одному комітеті з капітаном російської армії, що представляє державу-агресора неможливо,

– наголосив Екманіс.

До слова. Міжнародна федерація бобслею і скелетону відсторонила росіян та білорусів від змагань, однак дозволяє працювати в організації офіційним особам з Росії.