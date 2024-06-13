"Нейтральные" таки будут: российских и белорусских теннисистов допустили к Олимпиаде-2024

Международная федерация тенниса приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх-2024. Россияне уже объявили список спорсменов, которые будут представлять Россию.

Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпиаде-2024 в Париже. Однако представители враждебных стран должны соответствовать критериям "нейтральности", пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Международная федерация тенниса допустила россиян и белорусов к соревнованиям

Спортсменов из враждебных стран допустили только к участию в индивидуальных видах соревнований.

На турнир от России поедут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

Интересно, что в некоторых видах спорта россияне и белорусы не примут участие, поскольку сами же не изъявили такого желания. Например, недавно президент Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо заявил, что россияне и белорусы не примут участие в соревнованиях на Олимпиаде-2024, ведь ни один из представителей враждебных стран не явился на квалификационный турнир в Люксембурге.

Олимпийские игры-2024 состоятся с 26 июля по 9 августа в Париже.

Отметим, что глава Международной ассоциации бокса (IBA) и соратник Владимира Путина, Умар Кремлев, назвал всех российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, предателями.