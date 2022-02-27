Международная федерация дзюдо лишила Путина полномочия почетного президента и посла

Спорт не может быть вне политики, и все это активно демонстрируют. Международная федерация дзюдо ввела санкции против России и президента страны Владимира Путина из-за вторжения российских войск на территорию Украины.

В Международной федерации дзюдо отреагировали на полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Сначала Российскую Федерацию лишили проведения этапа гран-при в Казани, который должен был состояться 20-22 мая.

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В связи с военным конфликтом в Украине Международная федерация дзюдо объявляет о прекращении статуса Владимира Путина как почетного президента и посла Международной федерации дзюдо,

– говорится в сообщении.

Сертификат полномочий почетного президента IJF был вручен Путину в 2008 году.

Как реагируют спортивные организации на вторжение России в Украину