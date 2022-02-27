У Міжнародній федерації дзюдо відреагували на повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Спершу Російську Федерацію позбавили проведення етапу гран-прі у Казані, який мав відбутися 20-22 травня.

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У зв'язку з воєнним конфліктом в Україні Міжнародна федерація дзюдо оголошує про припинення статусу Володимира Путіна як почесного президента і посла Міжнародної федерації дзюдо,

– йдеться в повідомленні.

Сертифікат повноважень почесного президента IJF було вручено Путіну у 2008 році.

Як реагують спортивні організації на вторгнення Росії в Україну