У Міжнародній федерації дзюдо відреагували на повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Спершу Російську Федерацію позбавили проведення етапу гран-прі у Казані, який мав відбутися 20-22 травня.
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У зв'язку з воєнним конфліктом в Україні Міжнародна федерація дзюдо оголошує про припинення статусу Володимира Путіна як почесного президента і посла Міжнародної федерації дзюдо,
– йдеться в повідомленні.
Сертифікат повноважень почесного президента IJF було вручено Путіну у 2008 році.
Як реагують спортивні організації на вторгнення Росії в Україну
- Одним із останніх прикладів було позбавлення Міжнародною федерацією гімнастики усіх спортивних турнірів, що проходять під її егідою.
- Змагання під егідою Міжнародної федерації лижного спорту (FIS), які мали проходити в Росії, перенесли до інших місць або скасували.
- У Росії відібрали фінал Ліги Чемпіонів.
- Формула-1 скасовувала Гран-прі Росії-2022.
- Низка спортивних організацій солідарна з Україною.