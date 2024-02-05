Еще одна международная федерация допустила россиян к Олимпиаде, которые открыто поддержали вторжение

Тема о возвращении россиян на международную арену не утихает. Детали больше международных федераций возвращают представителей России на мировую арену.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила четырех прыгунов на батуте с российским паспортом к международным соревнованиям. Они смогут выступить в нейтральном статусе.

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Российские атлеты открыто поддержали вторжение

Разрешение выступать на международных турнирах получили Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и Даниил Касимов.

Однако эти спортсмены соревновались на турнире на фоне символа "Z" и российского пропагандистского лозунга "Своих не бросаем".

Также Бладцева понравился пост с военной символикой "Z".

Выступление россиян на их псевдо турнире: смотрите видео

Какие федерации недавно вернули россиян