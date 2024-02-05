Еще одна международная федерация допустила россиян к Олимпиаде, которые открыто поддержали вторжение
Источник:База украинского спорта
Тема о возвращении россиян на международную арену не утихает. Детали больше международных федераций возвращают представителей России на мировую арену.
Международная федерация гимнастики (FIG) допустила четырех прыгунов на батуте с российским паспортом к международным соревнованиям. Они смогут выступить в нейтральном статусе.
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Российские атлеты открыто поддержали вторжение
Разрешение выступать на международных турнирах получили Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и Даниил Касимов.
Однако эти спортсмены соревновались на турнире на фоне символа "Z" и российского пропагандистского лозунга "Своих не бросаем".
Также Бладцева понравился пост с военной символикой "Z".
Выступление россиян на их псевдо турнире: смотрите видео
Какие федерации недавно вернули россиян
- Недавно организация World Sailing объявила, что Всемирный совет по парусному спорту предоставил разрешение нейтральным спортсменам из России и Беларуси на участие в квалификации к летней Олимпиаде в Париже. Критерии отбора будут включать все условия нейтрального участия, определенные Международным олимпийским комитетом (МОК).
- Указано, что для тех спортсменов, которые успешно прошли квалификацию, это разрешение также будет применяться к участию в соревнованиях олимпийского класса между Last Chance Regatta и Олимпийскими играми в Париже в 2024 году.