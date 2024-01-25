World Sailing объявила, что Всемирный совет по парусному спорту позволил нейтральным спортсменам из России и Беларуси участвовать в квалификации к Олимпиаде в Париже. Критерии отбора будут включать все условия нейтрального участия, которые определил Международный олимпийский комитет (МОК).

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Как в Федерации комментируют свое решение

"Тем спортсменам, которые соответствуют необходимым критериям, будет разрешено участвовать в нейтральном статусе в соревнованиях, связанных с Олимпийскими играми в Париже 2024 года, начиная с квалификационного события Last Chance Regatta, которая состоится 20-27 апреля, и завершая Олимпийской регатой в Марселе", – говорится в сообщении.

Там отметили, что для тех спортсменов, которые прошли квалификацию, это разрешение также будет включать соревнования олимпийского класса между Last Chance Regatta и Олимпийскими играми в Париже 2024 года.

"World Sailing продолжает рекомендовать, чтобы спортсмены с российским или белорусским паспортом не допускались к соревнованиям или классов, отличных от указанных выше", – добавили в ведомстве.

Скандальное решение МОК

8 декабря 2022 года Международный олимпийский комитет официально объявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе. На текущий момент насчитывается 6 российских и 5 белорусских участников.

В момент публикации этого сообщения было указано 8 российских и 3 белорусских спортсменов. МОК не предоставляет конкретной информации о распределении квот между россиянами и белорусами. Известно лишь, что спортсмены из России получили шесть лицензий, а их коллеги из Беларуси – пять.