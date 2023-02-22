МОК против IBA: Международная боксерская ассоциация не будет участвовать в олимпийской квалификации

Международный олимпийский комитет отреагировал на самодеяние со стороны Международной боксерской ассоциации. МОК приостановил полномочия IBA.

Международный олимпийский комитет дал ясно понять, что Международная боксерская ассоциация не будет вовлечена в олимпийские квалификации по боксу. Ранее IBA обнародовала свои правила отбора на Олимпиаду-2024.

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Возьмут все в свои руки

Для европейских стран первым отборочным турниром станут июньские европейские игры. Впоследствии состоятся два мировых соревнования, которые IBA не администрирует. Международная боксерская ассоциация объявила, что предстоящий женский и мужской чемпионаты мира будут единственными квалификационными соревнованиями на Олимпиаду.

В 2019 году было проведено расследование, в результате которого МОК приостановил полномочия Международной боксерской ассоциации. Это решение все еще в силе. Как было объявлено МОК в июне 2022 года, IBA не будет участвовать в квалификации и турнире по боксу в Париже в 2024 году. Единственная действительная система квалификации по боксу на Олимпиаду-2024 – одобренная Исполнительным комитетом МОК в сентябре 2022 года, опубликованная и распространенная среди НОК и национальных федераций бокса 6 декабря 2022 года,

– говорится в заявлении МОК.

Но вот ряд стран уже объявили о бойкоте чемпионата мира по боксу. Все потому, что к соревнованиям свободный доступ получили россияне и белорусы. Против системы идут как европейские так и северные американские государства, а именно: Чехия, Ирландия, Великобритания, Швеция, Нидерланды, Канада и США.