Футбольный клуб "Металлург" Запорожье сообщил о вспышке COVID-19. Матч Первой лиги между "Металлургом" и "Рухом" перенесен.

Директор "Металлурга" Максим Лупашко 3 июля подтвердил, что в команде распространился коронавирус. Об этом информирует Tribuna.com.

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Команда прошла тестирование 2 июля и в пятницу получили результаты.

Это стало причиной, почему "Металлург" попросил руководство ПФЛ перенести матч с "Рухом", который был запланирован на 4 июля.

В "Металлурге" 13 больных

Как сообщает официальный сайт Запорожского областного лабораторного центра, из 32 обследованных в команде – 13 человек сдали положительные тесты на коронавирус.

У всех больных легкое течение болезни, 5 человек госпитализированы, 8 человек – на самоизоляции под наблюдением врачей.

"Металлург" приехал на матч во Львов

"Рух" информирует, что "Металлург" узнал о положительных результатах на коронавирус, приехав во Львов.

"Запорожцы мгновенно известили об этом дирекцию ПФЛ и наш клуб, обратившись с просьбой перенести субботнюю встречу", – говорится в сообщении.

"Рух" согласился на перенос календарного матча 22-го тура. Следовательно, поединок "Рух" – "Металлург" не состоится 4 июля и перенесен на неопределенный срок.

"Металлург" стал седьмым украинским клубом, в котором обнаружили больных COVID-19. Ранее коронавирус подтверждали в "Минае", "Карпатах", "Олимпике", "Волыни", "Рухе" и "Балканах".