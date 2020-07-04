В "Металлурге" Запорожье вспышка COVID-19
Футбольный клуб "Металлург" Запорожье сообщил о вспышке COVID-19. Матч Первой лиги между "Металлургом" и "Рухом" перенесен.
Директор "Металлурга" Максим Лупашко 3 июля подтвердил, что в команде распространился коронавирус. Об этом информирует Tribuna.com.
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Команда прошла тестирование 2 июля и в пятницу получили результаты.
Это стало причиной, почему "Металлург" попросил руководство ПФЛ перенести матч с "Рухом", который был запланирован на 4 июля.
В "Металлурге" 13 больных
Как сообщает официальный сайт Запорожского областного лабораторного центра, из 32 обследованных в команде – 13 человек сдали положительные тесты на коронавирус.
У всех больных легкое течение болезни, 5 человек госпитализированы, 8 человек – на самоизоляции под наблюдением врачей.
"Металлург" приехал на матч во Львов
"Рух" информирует, что "Металлург" узнал о положительных результатах на коронавирус, приехав во Львов.
"Запорожцы мгновенно известили об этом дирекцию ПФЛ и наш клуб, обратившись с просьбой перенести субботнюю встречу", – говорится в сообщении.
"Рух" согласился на перенос календарного матча 22-го тура. Следовательно, поединок "Рух" – "Металлург" не состоится 4 июля и перенесен на неопределенный срок.