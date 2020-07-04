Футбольний клуб "Металург" Запоріжжя повідомив про спалах COVID-19. Матч першої ліги між "Металургом" та "Рухом" перенесено.

Директор "Металурга" Максим Лупашко 3-го липня підтвердив, що в команді поширився коронавірус. Про це інформує Tribuna.com.

Варте уваги: Тренер "Волині" Тлумак здолав COVID-19

Команда пройшла тестування 2-го липня і в п'ятницю отримали результати.

Це стало причиною, чому "Металург" попросив керівництво ПФЛ перенести матч з "Рухом", який був запланований на 4 липня.

У "Металурзі" 13 хворих

Як повідомляє офіційний сайт Запорізького обласного лабораторного центру, з 32-х обстежених у команді – 13 людей здали позитивні тести на коронавірус.

У всіх хворих легкий перебіг хвороби, 5 осіб госпіталізовано, 8 осіб – на самоізоляції під наглядом лікарів.

"Металург" приїхав на матч у Львів

"Рух" інформує, що "Металург" дізнався про позитивні результати на коронавірус по приїзді до Львова.

"Запоріжці миттєво сповістили про це дирекцію ПФЛ та наш клуб, звернувшись із проханням перенести суботню зустріч", – мовиться у повідомленні.

"Рух" погодився на перенесення календарного матчу 22-го туру. Відтак, поєдинок "Рух" – "Металург" не відбудеться 4 липня і перенесений на невизначений термін.

"Металург" став сьомим українським клубом, у якому виявили хворих на COVID-19. Раніше коронавірус підтверджували у "Минаї", "Карпатах", "Олімпіку", "Волині", "Русі" та "Балканах".