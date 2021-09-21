Металлист первым в истории Украины подписал английского легионера, игравшего в АПЛ

В понедельник, 20 сентября, харьковский Металлист официально объявил о подписании опытного хавбека Кадима Харриса. Он стал первым английским легионером в истории украинского футбола.

В Металлисте Харрис выбрал игровой номер "30" и является первым английским игроком в Украине.

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Ожидается, что Кадим Харрис дебютирует в составе Металлиста в кубковом матче против Десны. Игра запланирована на 21 сентября. Начало встречи в 19: 00.

Что известно о Кадиме Харрисе

Кадим Раймонд Матурин-Харрис, известный как Кадим Харрис, родился 8 июня 1993 года в Лондоне. Амплуа – фланговый полузащитник.

Воспитанник клуба Уикомб, в первой команде которого дебютировал в возрасте 16 лет. Позже играл за Кардифф Сити Брентфорд, Барнсли и Шеффилд Уэнсдей.

Провел 13 матчей и забил 1 мяч (в ворота Фулхэма) в английской Премьер-лиге. Также на его счету 138 матчей, 8 голов и 14 результативных передач в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе английского футбола.

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