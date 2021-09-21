У Металісті Харріс вибрав ігровий номер "30" і є першим англійським гравцем в Україні.

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Очікується, що Кадім Харріс дебютує в складі Металіста в кубковому матчі проти Десни. Гра запланована на 21 вересня. Початок зустрічі о 19:00.

Що відомо про Кадіма Харріса

Кадім Раймонд Матурін-Харріс, відомий як Кадім Харріс, народився 8 червня 1993 року в Лондоні. Амплуа – фланговий півзахисник.

Вихованець клубу Уїкомб, в першій команді якого дебютував у віці 16 років. Пізніше грав за Кардіфф Сіті, Брентфорд, Барнслі і Шеффілд Венсдей.

Провів 13 матчів і забив 1 м'яч (у ворота Фулхема) в англійській Прем'єр-лізі. Також на його рахунку 138 матчів, 8 голів і 14 результативних передач в Чемпіоншипі, другому за силою дивізіоні англійського футболу.

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