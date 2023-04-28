Матч Металлист – Динамо состоится в Ужгороде. Начало встречи в 13:00.

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Металлист в 2023 году еще не побеждал в официальных матчах – четыре поражения и четыре ничьих. Следовательно, команда опустилась на 14 место в турнирной таблице.

Динамо тоже не может похвастаться стабильностью результатов – два последних матча были сыграны с одинаковым счетом 1:1 – против Руха и Шахтера. В целом же киевляне сейчас находятся на четвертом месте в турнирной таблице.

Металлист – Динамо онлайн