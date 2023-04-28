Матч Металіст – Динамо відбудеться в Ужгороді.. Початок зустрічі о 13:00.

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Металіст у 2023 році ще не перемагав в офіційних матчах – чотири поразки та чотири нічиї. Відтак команда опустилася на 14 місце в турнірній таблиці.

Динамо теж не може похвалитися стабільністю результатів – два останні матчі було зіграно з однаковим рахунком 1:1 – проти Руху та Шахтаря. А загалом кияни зараз перебувають на четвертому місці в турнірній таблиці.

Металіст – Динамо онлайн