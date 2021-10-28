Металлист деклассировал Колос и вышел в 1/4 финала Кубка Украины: видео
28 октября 2021 , 21:34Читати новину українською
Источник:24 канал
В четверг, 28 октября, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором сразились харьковский Металлист и кузнечный Колос. Матч в Харькове завершился триумфом хозяев поля.
Металлист – Колос 1:0
Гол: Мизюк, 19
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- Коллектив Александра Кучера очень хочет оказаться в следующем сезоне в УПЛ, а где как ни по ходу сетки розыгрыша национального Кубка тренироваться на потенциальных соперниках.
- Металлист уже выбил черниговскую Десну, и с точки зрения последних результатов Колосс Сергея Кузнецова точно не выглядел соперником уровнем выше, чем "северяне".
Металлист открыл счет уже на 19-й минуте, когда Мизюк сразу расстрелял ворота из-под Новака в центре штрафной, завершив подачу углового с правого фланга от Балули.
Видео гола Мизюка
Отдельно можно отметить момент харьковчан в первом тайме, когда Риаскос зацепился за мяч во время передачи Танчика в зону перед штрафным с правого фланга, сбросил на Сарапия, а тот сразу пробил низом под правую штангу, куда и рухнул Волынец.
- Таким образом, "Металлист" продолжает свой путь в Кубке Украины. Ранее обладателями путевок в четвертьфинал стали пять клубов: Заря, Александрия, Ворскла, Динамо, Шахтер и ФК Львов.