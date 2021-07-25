Металлист 1925 забил свой первый гол в УПЛ: видео

Металлист 1925 провел первый официальный матч в УПЛ. Харьковскую команду посетил Рух. И именно игрокам Металлист 1925 удалось забить первый гол в этом матче.

Металлист 1925 проводит дебютный сезон в УПЛ. Дебютный матч в элитном дивизионе выпало проводить на домашнем стадионе.

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Первый гол команды в этом сезоне забил полузащитник Юрий Батюшин. На 8-й минуте матча он получил пас перед штрафной. Но долго обрабатывал мяч, и потерял возможность выйти на ворота соперника. Его настигло сразу двое защитников. И вообще против трех игроков Металлист 1925 было сразу шесть футболистов Руха.

Батюшин кинул мяч под удар Антону Савину. Полузащитник пробил мощно, поэтому голкипер Александр Бандура уже не сумел зафиксировать мяч, отбив его перед собой. Первым на добивании мог оказаться форвард Виталий Пономарь, но его опередил защитник Роман Дидык. Именно он закрыл мяч корпусом. Но после этого неудачно оттолкнул мяч ногой. Именно на Батюшина, который набегал. И игрок в касание отправил мяч в ворота Руха.

Видео гола Батюшина в ворота Руха