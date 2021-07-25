Металіст 1925 проводить дебютний сезон в УПЛ. Дебютний матч в елітному дивізіоні випало проводити на домашньому стадіоні.

Варте уваги 20-річний Траоре забив у дебютному офіційному матчі за Шахтар: відео

Перший гол команди в цьому сезоні забив півзахисник Юрій Батюшин. На 8-й хвилині матчу він отримав пас перед штрафним майданчиком. Але довго обробляв м'яч, і втратив можливість вийти на ворота суперника. Його наздогнало одразу двоє захисників. Та й загалом проти трьох гравців Металіст 1925 було одразу шестеро футболістів Руху.

Батюшин скинув м'яч під удар Антону Савіну. Півзахисник пробив потужно, тож голкіпер Олександр Бандура не зумів зафіксувати м'яч, відбивши його перед собою. Першим на добиванні міг опинитися форвард Віталій Пономар, але його випередив захисник Роман Дідик. Саме він закрив м'яч корпусом. Але після цього невдало відштовхнув м'яч ногою. Якраз на Батюшина, який набігав. І гравець в дотик відправив м'яч у ворота Руху.

Відео голу Батюшина у ворота Руху