На 12-й минуте он замкнул прострел Манора Соломона.
К слову Динамо подписало контракт с первым венесуэльцем в истории Премьер-лиги
Видео дебютного гола Траоре
Что известно о Траоре в Шахтере
- 20-летний нападающий из Буркина-Фасо Лассина Траоре стал первым футболистом Шахтера из западноафриканского государства. Кроме того, Траоре – третий футболист из Буркина-Фасо, который сыграет в украинском чемпионате.
- Ранее таким достижением могли похвастаться нападающий донецкого Металлурга Аристид Бансе, что играл в Украине с 2006-го по 2008 год и бывший полузащитник Олимпика – Драман Салу, который ныне выступает за армянский Пюник.
- Transfermarkt оценивает стоимость Траоре в 6,5 миллиона евро.