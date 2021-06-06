Третий новичок УПЛ

Металлист-1925 в матче 29 тура Первой лиги разгромил Кремень со счетом 4:0. В параллельном матче Николаев уступил Полесью со счетом 0:1

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Эти два результата позволяют харьковскому клубу досрочно повыситься в классе за тур до конца чемпионата.

На данный момент Металлист-1925 занимает 3 место из 56 очками, опережая четвертый Николаев на 4 пункта.

На официальной странице клуба в инстаграме выложено видео с эмоциями харьковской команды после победы над Кременем.