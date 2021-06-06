Третій новачок УПЛ
Металіст-1925 в матчі 29 туру Першої ліги розгромив Кремінь з рахунком 4:0. У паралельному матчі Миколаїв поступився Поліссю з рахунком 0:1.
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Ці два результата дозволяють харківському клубу достроково підвищитися в класі за тур до кінця чемпіонату.
На даний момент Металіст-1925 займає 3 місце з 56 очками, випереджаючи четвертий Миколаїв на 4 пункти.
На офіційній сторінці клубу в інстаграмі викладено відео з емоціями харківської команди після перемоги над Кременем.