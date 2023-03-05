Дебютный гол Ракицкого по возвращении: Шахтер заколотил семь мячей в ворота Металлиста 1925 года

Донецкий коллектив просто уничтожил своего соперника. Своим первым голом по возвращении в состояние "горняков" смог отличиться опытный защитник Ярослав Ракицкий.

Металлист 1925 – Шахтер 0:7

Голы: Зубков, 5, 41, Михайличенко, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицкий, 66.

Главный преследователь лидера УПЛ Шахтер провел встречу с середняком турнирной таблицы Металлистом 1925 года в рамках 16-го чемпионата Украины, которая закончилась со счетом 0:7. Донецкий коллектив продемонстрировал всю свою жажду победы, а вот игроки харьковского коллектива получили очень болезненный урок. 24 канал.

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Голевая феерия "кротов"

Один из претендентов на звание чемпиона Украины в текущем сезоне донецкий Шахтер сразу же принялся за дело в матче с Металлистом 1925. "Горняки" напоминали изголодавшегося хищника, а вот харьковский коллектив жертвой, которой просто некуда было бежать.

"Кроты" реализовывали свои моменты один за другим, не давая Металлисту 1925 года и времени, чтобы прийти к себе. На 5-й минуте матча Александр Зубков открыл счет, а уже на 13-й минуте встречи Богдан Михайличенко удвоил преимущество донецкой команды. Шахтер засунул еще два гола под занавес первого тайма. На 38-й минуте свой гол забил Лассина Траоре, а уже через мгновение на 41-й минуте Зубков оформил дубль.

На второй тайм Игорь Йовичевич снял оба лидера своей команды (Александра Зубкова и Тараса Степаненко), поскольку судьба поединка уже была решена. Игроки Металлиста 1925 года были на столько беспомощными, что забивали уже в свои ворота. Так Игорь Курило на 56-й минуте матча внес мяч в сетку собственной команды. Снова через мгновение 58-й минуте Иван Петряк реализовал и свой голевой момент, а уже на 66-й минуте матча свой первый гол по возвращении забил и Ярослав Ракицкий.

Таким образом, Шахтер в полной боевой готовности перед матчем с Фейенордом в 1/8 финала Лиги Европы. "Горняки" теперь имеют одинаковое количество очков из СК Днепр-1 (по 36 очков), однако донецкий коллектив все же занимает второе место чемпионата, поскольку они уступили "спортклубовцам" в первом круге. Металлист 1925 закрепился в середине чемпионата (8-е место, 19 очков), хотя и имел возможность приблизиться к еврокубковой зоне.

Видеообзор матча Металлист 1925 – Шахтер: