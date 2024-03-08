Металлист 1925 – ЛНЗ 1:1

Голы: Юрченко, 86, (с пен.) – Рыбалка, 76, (с пен.)

Два поражения подряд отбросили амбициозный Металлист 1925 в зону переходных матчей. В поединке с черкасским ЛНЗ команда Виктора Скрипника обязана была набирать очки, пишет 24 Канал.

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Металлист 1925 прервал рекордный проигрышный сериал

В первом тайме номинальные хозяева поля владели инициативой. Хорошие возможности огорчить голкипера ЛНЗ Пенькова имели Гармаш, Бычек и Борячук. Однако черкасская команда грамотно защищалась, надеясь поймать свой шанс в контратаке.

Сценарий поединка не изменился и во второй половине встречи. Команда Дулуба начала смелее действовать в атаке. Это принесло результат за 15 минут до завершения поединка. Защитник хозяев Имереков пытался заблокировать удар, но мяч предательски попал в руку. К отметке подошел экс-динамовец Сергей Рыбалка, который лишил дебютанта УПЛ Проценко оформить первый клиншит.

Металлист 1925 отыгрался при аналогичных обстоятельствах. Арбитр назначил пенальти в ворота ЛНЗ за игру рукой Рыбалки. Приговор судьи четко исполнил Владлен Юрченко.

В итоге матч завершился вничью 1:1.

Металлист 1925 прервал проигрышную серию из семи матчей. Подопечные Скрипника поднялись с 14 на 13 место. "Желто-синие" набрали 16 очков в 20 матчах.

Черкасский ЛНЗ тоже поднялся на одну строчку. После 19 сыгранных матчей команда Дулуба занимает 9 место с 24 очками.

Видеообзор матча Металлист 1925 – ЛНЗ