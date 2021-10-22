Четвертая подряд победа: Металлист 1925 сокрушил Ингулец на собственном поле – видео

Металлист 1925 22 октября принимал Ингулец в матче 12 тура украинской Премьер-лиги. Встреча на ОСК "Металлист" завершилась победой хозяев поля.

Металлист 1925 – Ингулец 4:0

Гол: Батюшин, 44, Западня, 63, Марлисон, 66, Крыськив, 83

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Команда Валерия Кривенцова в предыдущих трех матчах успела оформить победную серию, которой могут позавидовать даже киевское Динамо и донецкий Шахтер. В играх против Десны, Миная и Мариуполя новички текущего сезона стабильно добивались своего, однако встреча против коллектива Сергея Лавриненко точно не обещала стать для них легкой прогулкой.

"Казаки" отличаются неуступчивостью своего характера, но в последнее время это совсем не приносит им необходимых результатов. Впрочем, в матче против равного по силе соперника Ингулец вполне мог прервать свою неудачную серию.

Именно хозяева поля на 44-й минуте размочили счет на табло. Блестящее завершение в левый верхний угол из зоны перед штрафной от Батюшина пошло после не менее эффектного паса с правого фланга от Крыськива.

Видео гола Батюшина

После перерыва харьковчане довели счет до разгромного. Сначала на 64-й минуте Салем перехватил передачу Западни с левого фланга штрафной обратно на ногу сопернику, который затем пробил под голкипером.

Видео гола Западни

А через 2 минуты разогнанная Крыськивым контратака на левом фланге завершилась ударом в дальний угол от Марлисона, после обыгрыша Ковалева.

Видео гола Марлисона

В конце матча хозяева поля поставили точку во встрече. Крыськив не смог пробить мимо защитника, после подачи Ременюка с левого фланга, но потом успешно расстрелял ворота.

Таким образом, Металлист 1925 одержал четвертую подряд победу в УПЛ и поднялся на 7 строчку в УПЛ (19 очков). Ингулец с 8 очками находится на границе зоны вылета.

Металлист 1925 – Ингулец видеообзор