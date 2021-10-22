Металіст 1925 – Інгулець 4:0
Гол: Батюшин, 44, Западня, 63, Марлісон, 66, Криськів, 83
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- Команда Валерія Кривенцова в попередніх трьох матчах встигла оформити переможну серію, якій можуть позаздрити навіть київське Динамо і донецький Шахтар. В іграх проти Десни, Миная і Маріуполя новачки поточного сезону стабільно домагалися свого, однак зустріч проти колективу Сергія Лавриненка точно не обіцяла стати для них легкою прогулянкою.
- "Козаки" відрізняються непоступливістю свого характеру, але останнім часом це зовсім не приносить їм необхідних результатів. Втім, в матчі проти рівного за силою суперника Інгулець цілком міг перервати власну невдалу серію.
Саме господарі поля на 44-й хвилині розмочили рахунок на табло. Блискуче завершення в лівий верхній кут із зони перед штрафним від Батюшина пішло після не менше ефектного пасу з правого флангу від Криськіва.
Відео голу Батюшина
Після перерви харків'яни довели рахунок до розгромного. Спершу на 64-й хвилині Салем перехопив передачу Западні з лівого флангу штрафної назад на ногу супернику, який потім пробив під голкіпером.
Відео голу Западні
А через 2 хвилини розігнана Криськівим контратака на лівому фланзі завершилася ударом в дальній кут від Марлісона, після обігравання Ковальова.
Відео голу Марлісона
Наприкінці матчу господарі поля поставили крапку у зустрічі. Криськів не зміг пробити повз захисника, після подачі Ременюка з лівого флангу, але потім успішно розстріляв ворота.
Таким чином, Металіст 1925 здобув четверту поспіль перемогу в УПЛ та піднявся на 7 сходинку в УПЛ (19 очок). Інгулець з 8 очками перебуває на межі зони вильоту.
Металіст 1925 – Інгулець відеоогляд