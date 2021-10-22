Металіст 1925 – Інгулець 4:0

Гол: Батюшин, 44, Западня, 63, Марлісон, 66, Криськів, 83

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Команда Валерія Кривенцова в попередніх трьох матчах встигла оформити переможну серію, якій можуть позаздрити навіть київське Динамо і донецький Шахтар. В іграх проти Десни, Миная і Маріуполя новачки поточного сезону стабільно домагалися свого, однак зустріч проти колективу Сергія Лавриненка точно не обіцяла стати для них легкою прогулянкою.

"Козаки" відрізняються непоступливістю свого характеру, але останнім часом це зовсім не приносить їм необхідних результатів. Втім, в матчі проти рівного за силою суперника Інгулець цілком міг перервати власну невдалу серію.

Саме господарі поля на 44-й хвилині розмочили рахунок на табло. Блискуче завершення в лівий верхній кут із зони перед штрафним від Батюшина пішло після не менше ефектного пасу з правого флангу від Криськіва.

Відео голу Батюшина

Після перерви харків'яни довели рахунок до розгромного. Спершу на 64-й хвилині Салем перехопив передачу Западні з лівого флангу штрафної назад на ногу супернику, який потім пробив під голкіпером.

Відео голу Западні

А через 2 хвилини розігнана Криськівим контратака на лівому фланзі завершилася ударом в дальній кут від Марлісона, після обігравання Ковальова.

Відео голу Марлісона

Наприкінці матчу господарі поля поставили крапку у зустрічі. Криськів не зміг пробити повз захисника, після подачі Ременюка з лівого флангу, але потім успішно розстріляв ворота.

Таким чином, Металіст 1925 здобув четверту поспіль перемогу в УПЛ та піднявся на 7 сходинку в УПЛ (19 очок). Інгулець з 8 очками перебуває на межі зони вильоту.

Металіст 1925 – Інгулець відеоогляд