Украинский хавбек в январе стал свободным агентом, после того как по согласию сторон прекратил сотрудничество с полтавской Ворсклой. В течение долгого времени в прессе обсуждалось, что он пойдет по пути Виктора Скрипника и в который раз воссоединится с тренером в новом коллективе, который в декабре 2023 года возглавил именитый наставник.

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Юрченко – игрок Металлиста 1925

Теперь же Металлист 1925 официально это подтвердил. Соглашение с 29-летним атакующим полузащитником подписано и будет действовать до конца 2025 года. В новом клубе Юрченко будет выступать под 80-м номером.



Юрченко стал игроком Металлиста 1925 / фото с сайта харьковского клуба

Это уже третий клуб, где Виктор Скрипник и Владлен Юрченко будут работать в тандеме. Раньше они вместе представляли Зарю и Ворсклу. В составе полтавчан свой последний матч новички Металлиста 1925 провели лишь месяц назад – 10 декабря.

В сезоне-2023/2024 Юрченко провел 14 поединков во всех турнирах, на его счету 2 гола и 1 ассист.

Справка. На профессиональном уровне Юрченко, кроме Зари и Ворсклы, также играл за Шахтер-2, Мариуполь, немецкий Байер 04, датский Вайле, Десну и латвийскую Ригу.