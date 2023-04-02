Хет-трик Довбика обеспечил результат: Днепр-1 разгромил команду Эдмара – видеообзор
В воскресенье, 2 апреля, состоялся матч 19-го тура УПЛ, в котором встречались Металлист 1925 и Днепр-1. Подопечные Александра Кучера благодаря голам лучшего бомбардира чемпионата одержали важную победу.
Металлист 1925 – Днепр-1 0:3
Голы: Довбик 71, 78 (пен.), 81 (пен.)
Весной днепряне отдали Шахтеру лидерство в чемпионате, потеряв очки в матчах с Динамо и Александрией. Поэтому в матче против харьковского Металлиста 1925 подопечные Кучера не имели права на ошибку, пишет 24 Канал.
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Ударная сила днепрян принесла результат
Главный тренер гостей удивил стартовым составом, оставив на скамейке запасных лучшего бомбардира чемпионата Артема Довбика. Отсутствие лидера Днепра-1 на поле сказалось на игре команды. Нули на табло угнетающе действовали на тренерский штаб днепрян. Поэтому не дожидаясь перерыва, Кучер выпустил Довбика в середине первого тайма.
Фавориты матча долго не могли найти ключ к воротам Мозиля. Лишь на 71-й минуте поединка Довбык отправил мяч в сетку ворот.
Через несколько минут защитник харьковчан Курило сбил Пихаленка в собственной штрафной площадке. Приговор судьи уверенно реализовал главный бомбардир чемпионата.
А за 9 минут до завершения поединка арбитр во второй раз указал на отметку. Довбик мощно пробил по центру, обеспечив уверенную победу Днепра-1 в матче.
Видеообзор матча Металлист 1925 – Днепр-1
- После отчетного поединка команда Кучера набрала 42 очка. Днепряне, ведущие отчаянную борьбу за чемпионство, отстают от Шахтера.
- Харьковский Металлист 1925 года весной еще не побеждал. Подопечные Эдмара опустились с 8-й на 9-ю строчку.