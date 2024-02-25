Гармаш забил, но есть нюанс: Динамо испортило дебют Скрипника благодаря ливню голов – видео

Киевское Динамо начало весеннюю часть чемпионата поединком против амбициозного Металлиста 1925. Изюминкой матча стало появление в составе харьковчан Дениса Гармаша.

Металлист 1925 – Динамо 2:4

Голы: Гармаш, 5, Овусу, 72 – Кабаев, 43, Ванат, 62, 76, Буяльский, 69

Денис Гармаш 13 лет своей карьеры отдал столичному клубу. Однако сантименты не помешали ему на 5-й минуте встречи забить гол родной команде, пишет 24 Канал.

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Гол Гармаша не помог харьковчанам

Динамовцы не стушевались после пропущенного гола. В конце первого тайма Владислав Кабаев восстановил равновесие.

Вторая половина матча подарила болельщикам еще четыре гола. Сначала Ванат после паса Волошина вывел "бело-синих" вперед. Довольно быстро динамовцы закрепили свое преимущество. Буяльский удачно сыграл на добивании после удара Волошина.

Металлист 1925 благодаря голу Овуса вернул интригу в матче. Однако это был день Динамо и Ваната. Лучший бомбардир киевлян поставил окончательную точку в матче. Кстати, на счету Владислава уже 9 голов в чемпионате Украины.

Команда Шовковского в ярком матче победила Металлист 1925 со счетом 4:2. В турнирной таблице динамовцы замыкают лидирующую пятерку.

Металлист 1925 остался на 12-й строчке. У команды Скрипника 15 очков в 18 матчах.

Видеообзор матча Металлист 1925 – Динамо